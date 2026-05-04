Leipzig'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü, yaralılar var

Almanya'da şehir merkezinde bir aracın yaya yolundaki kalabalığın arasına dalması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır çok sayıda kişi de yaralandı.

Almanya'nın doğusundaki Leipzig kentinin şehir merkezinde Grimmaische Caddesi üzerinde bir araç, yaya yolundaki kalabalığın arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, olayın öğle saatlerinde meydana geldiği aktarılarak, aracın yaya yoluna girerek hiç durmadan devam ettiği ifade edildi. Polis, olayın bir kaza mı yoksa saldırı mı olduğu konusunda bilgi paylaşmadı.

Alman basınında yer alan haberlerde, aracın saatte 70 kilometre hızla gittiği ve sürücünün bir kadın olduğu ifade edilerek, sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı. - LEİPZİG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
