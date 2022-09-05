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Alkolmetre çubukları gelişigüzel atılıyor

3. Sayfa Haberleri

Alkolmetre çubukları gelişigüzel atılıyor

Mersin'de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama sırasında araç sürücülerine üfletilen alkolmetre çubukları gelişi güzel atılıyor.

Mersin'de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama sırasında araç sürücülerine üfletilen alkolmetre çubukları gelişi güzel atılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalar devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde alkollü sürücülere yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda kullanılan alkolmetre çubuklarının gelişigüzel yere atılması, çevre kirliliğinin yanı sıra sağlık açısından da tehlike oluşturuyor. Alkol uygulamasının olduğu bölgede çok sayıda plastik çubuklar yere atılırken, bu durum vatandaşların da tepkisini çekiyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

alkolmetre Tragger Mersin 3. Sayfa Haberler

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