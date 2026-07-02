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Karaman'da 5 dakikalık kovalamaca 580 bin liralık cezayla bitti

Karaman'da 5 dakikalık kovalamaca 580 bin liralık cezayla bitti
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Karaman'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı ve 580 bin lira para cezası kesildi.

Karaman'da polis kovalamacasıyla yakalanan alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 580 bin lira ceza kesildi.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Ahiosman Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletli trafik timleri denetim yaptıkları esnada A.G. (21) idaresindeki 70 ABT 061 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 dakika süren kovalamacanın ardından A.G., motosikleti Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede polis ekiplerince yakalanan sürücünün yapılan kontrollerde ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Alkol testinde ise A.G.'nin 1.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli maddelerden toplam 580 bin lira para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekilirken, sürücüsü ise işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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