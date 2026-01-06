Haberler

Alkollü tır sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye soktu

Bilecik'te alkollü olarak tır kullanan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarına devrildi. Sürücü herhangi bir yaralanma yaşamazken, üzerinde yapılan kontrollerde 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te alkollü tır sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye soktu.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in merkez ilçesi D-650 karayolu Ahmetpınar köyü mevkiinde, Özcan Ö. isimli şahsın sevk ve idaresindeki 64 BD 600 plakalı tır, Eskişehir istikametine seyir halindeyken alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Özcan Ö., herhangi bir yaralanma yaşamadı, sürücü üzerinde yapılan kontrollerde 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
