Bilecik'te alkollü sürücüye 25 bin TL ceza

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde alkollü sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölpazarı ilçesi Gölpazarı-Yenipazar karayolu 2. kilometre mevkiinde trafik ekiplerince durdurulan 11 ED 710 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Ö.'nün yapılan alkol kontrolünde 2.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü Emre Ö.'ye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı