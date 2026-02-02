Alkollü kadın sürücü tutuklandı, 2 kız çocuğu yetim kaldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan alkollü kadın sürücü tutuklandı.

Gönen ilçesi Kızılay Caddesi'nde Zeynep Can (29) idaresindeki aracın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kaldırıma ulaşan Necdet Akdeniz'e (46) çarpması sonucu Akdeniz olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma'da bulunan cezaevine sevk edildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Necdet Akdeniz'in cenazesi, bugün düzenlenen törenle toprağa verildi. Evli ve 2 kız çocuğu babası olan Akdeniz'in yaklaşık 10 yıldır Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (BASKİ) görev yaptığı öğrenildi. Akdeniz'in cenazesi, Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Çanacık Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip defnedildi.

Kazayla ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR