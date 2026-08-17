Alkollü sürücü polis otosunu karıştırdı: 'Arabayı mı süreceksin?'

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetiminde yaklaşık 1.50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, ekip otosuna bindirildiği sırada sürücü koltuğuna yönelince polis memurunun "Ne yapacaksın, arabayı mı süreceksin" tepkisiyle karşılaştı.

Batıkent Mahallesi Hayrettin Karaca Sokak üzerinde seyir halindeyken Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan trafik denetimleri kapsamında durdurulan 26 TR 464 plakalı otomobil sahibi R.Ç.'ye alkol testi yapıldı. Yapılan ölçümde sürücünün yaklaşık 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ekip otosuna binerken kapıları karıştırdı

İşlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülmek istenen alkollü sürücü, polis otosuna bindirileceği esnada kapıları şaşırdı. Arka koltuk yerine polis aracının sürücü tarafına yönelen şahsa polis memuru, "Ne yapacaksın, arabayı mı süreceksin?" diyerek tepki gösterdi.

Daha önce de benzer ihlalden kaydı bulunan ve ehliyetine 2 yıl süreyle ikinci kez el konulan şahsa, ilgili maddeler uyarınca 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü, işlemleri tamamlanmak üzere polis merkezine sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı