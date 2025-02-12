Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak

ABD'nin kararına acılı babadan ilk yorum! Sınırda karşılayacak
Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek

Musk'tan Trump'a kritik uyarı: Bunu yapmazsan ülke iflas edecek
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu

Alkollü Sürücü Kovalama Sonrası Kaza Yaptı

Alkollü Sürücü Kovalama Sonrası Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı polis çevirmesinden kaçan bir servis minibüsü kovalamaca esnasında tarlaya girip toprak yığınına çarptı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı polis çevirmesinden kaçan servis minibüsü kovalamaca esnasında tarlaya girerek toprak yığınına çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece yarısı Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Ali Kayan mevkisinde araç sürücülerine yönelik alkol kontrolü yaptı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir minibüs, yoluna devam etti. Polis ekiplerinin peşine düştüğü servis minibüsü, Emirgan Caddesi'nde girdiği tarlada toprak yığınına çarptı.

Kaza sonrası yaralanan minibüs şoförü S.K.'nin, trafik polisi tarafından yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Yaralı sürücü S.K. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan S.K.'nin sürücü belgesine 6 ay geçici süreyle el konuldu. Minibüs, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Real Madrid, Manchester City'yi devirdi! İşte gecenin sonuçları
img

Bir ilimizde bebek bezi taneyle satılmaya başlandı
img

Fenerbahçe'yi sildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

Kızını öldüren babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi açıkladı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.