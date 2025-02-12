Alkollü Sürücü Kovalama Sonrası Kaza Yaptı

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı polis çevirmesinden kaçan servis minibüsü kovalamaca esnasında tarlaya girerek toprak yığınına çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece yarısı Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Ali Kayan mevkisinde araç sürücülerine yönelik alkol kontrolü yaptı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir minibüs, yoluna devam etti. Polis ekiplerinin peşine düştüğü servis minibüsü, Emirgan Caddesi'nde girdiği tarlada toprak yığınına çarptı.

Kaza sonrası yaralanan minibüs şoförü S.K.'nin, trafik polisi tarafından yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Yaralı sürücü S.K. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan S.K.'nin sürücü belgesine 6 ay geçici süreyle el konuldu. Minibüs, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi. - TEKİRDAĞ