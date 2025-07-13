Alkollü Şahıs Feribot Seferinde Suya Atladı, Vatandaşlar Kurtardı

Alkollü Şahıs Feribot Seferinde Suya Atladı, Vatandaşlar Kurtardı
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Elazığ-Tunceli feribot seferi sırasında alkollü bir kişi feribottan Keban Baraj gölüne atladı. Boğulma tehlikesi geçiren şahıs, diğer yolcular tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ- Tunceli feribot seferi sırasında alkollü bir şahıs, feribottan Keban Baraj gölüne atladı. Feribottaki vatandaşlar, boğulmak üzere olan şahsı kurtardı.

Olay, Elazığ-Pertek feribotunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen M.H.A. (54) isimli şahıs, seyir halindeki feribottan suya atladı. Feribottaki vatandaşlardan bazıları suya atlayarak, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı kurtardı. İlk müdahaleyi gerçekleştiren vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Feribotun iskeleye yanaşması ile sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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