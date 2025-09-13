Haberler

Alkollü Motosiklet Sürücüsüne 19 Bin Lira Ceza

Alkollü Motosiklet Sürücüsüne 19 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da Yunus Polis ekipleri, abart egzoz takılı motosikletle seyir halindeyken alkollü sürücüye 19 bin 267 lira para cezası kesti ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el koydu.

Tekirdağ Çorlu'da abart egzoz takılı motosikletle seyir halindeyken Yunus Polis ekiplerine yakalanan sürücü alkollü çıktı. Sürücü belgesine 6 ay el konulan motosikletliye 19 bin 267 lira para cezası kesildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren motosikletlilere taviz vermiyor. Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde devriye gezen Yunus Polis (Motosikletli Polis Timleri) ekipleri, egzozdan gürültü çıkaran bir motosikleti durdurdu. Olay yerine gelen İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, motosikletin abart egzozlu olduğunu tespit etti. Motosiklet sürücüsü B.U.'nun yapılan alkol kontrolünde 1,80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Trafik polisi, yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan B.U.'nun sürücü belgesine 6 ay el koydu.

59 AIE 854 plakalı motosiklet, polis tarafından çağırılan çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.