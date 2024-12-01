Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Tel Rıfat'taki Minnığ Havaalanı'nı PKK/YPG terör örgütünden aldı

Muhalifler, kritik şehrin kalbini ele geçirdi

 Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı

Suriye'de tansiyon yükseliyor! Muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdılar

 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler
Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı

Alkollü Bisiklet Sürücüsüne Ceza Kesildi

Alkollü Bisiklet Sürücüsüne Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında bisiklet sürücüsü E.A., 1.20 promil alkollü olarak yakalandı. Cezai işlem uygulanan sürücü, bisikletini sanayi bölgesinde kilitleyerek yürümeye devam etmek zorunda kaldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gönen Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği trafik uygulamasında sıra dışı bir olay yaşandı. E.A. isimli bir bisiklet sürücüsü, yapılan alkol testinde 1.20 promil alkollü çıktı.

Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanan sürücü, bisikletini sanayi bölgesinde kilitleyerek yoluna yaya devam etmek zorunda kaldı. Alkollü bir bisiklet sürücüsüne ceza kesilmesi vatandaşlar arasında hayrete hem de mizahi yorumlara neden oldu.

Emniyet yetkilileri, alkollü sürüşün sadece motorlu araçlar için değil, trafik güvenliğini tehlikeye atan her araç için risk taşıdığını belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı
img

Maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
img

Kriz onları da vurdu! 200 yıllık otomotiv devi iflas etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Real Madrid Getafe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Getafe golleri kim attı, canlı maç anlatımı ÖZET - GOLLER! Real Madrid Getafe maçı neden yayınlamıyor? Real Madrid Getafe kanal mı değişti? Real Madrid Getafe CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Madrid Getafe maçı ne zaman? Masterchef kim elendi? 1 Aralık Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef eleme adayları kim? 1 Aralık Pazar bugün kimler potada? İllegal Hayatlar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İllegal Hayatlar filmi ne zaman, nerede çekildi? Deha 11. bölüm tek parça full HD izle! Deha 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha CANLI İzle! Deha 11. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Amerikan Hastanesi Başhekimi neden öldü, İsmail Bozkurt hasta mıydı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.