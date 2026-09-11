Haberler

Alkollü bisiklet kullanan sürücüye 50 bin TL ceza

Alkollü bisiklet kullanan sürücüye 50 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de polis tarafında durdurulan ve kontrollerinde 1.21 promil alkol olduğu tespit edilen bisiklet sürücüne 50 bin TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir'de polis tarafında durdurulan ve kontrollerinde 1.21 promil alkol olduğu tespit edilen bisiklet sürücüne 50 bin TL idari para cezası kesildi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi üzerinde uygulama yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bisikletli bir şahsı durdu. Y.Ö. isimli sürücünün yapılan kontrollerinde 1.21 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücüye 50 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır

Mide bulandıran iddiayı, mahkemede kabul etti: Maalesef...
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
Şabanoğlu Şaban geri dönüyor: Yeşilçam efsanesi yeniden sete çıkıyor

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi geri dönüyor
Fenerbahçe göndermek için çok uğraşmıştı! Talisca yeni takımında topukla doksana astı

Fener kovar gibi göndermişti! Yeni takımında topukla doksana astı
İşten çıkarılınca belediye binasını bu kılıçla bastı

Belediye binasını bu kılıçla bastı
74 yaşındaki çiftçi, 2 dönüm arazide ter döküyor! Tek yardımcısı eşeği

2 dönüm arazide durmayan üretim! İşte ardındaki güç
Kargocu sandı, kapıyı açtı! 20 yıllık firarın sonu böyle geldi

Kargocu sanıp kapıyı açtı! Sonrası hiç beklediği gibi olmadı