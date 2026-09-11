Alkollü bisiklet kullanan sürücüye 50 bin TL ceza

Eskişehir'de polis tarafında durdurulan ve kontrollerinde 1.21 promil alkol olduğu tespit edilen bisiklet sürücüne 50 bin TL idari para cezası kesildi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi üzerinde uygulama yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bisikletli bir şahsı durdu. Y.Ö. isimli sürücünün yapılan kontrollerinde 1.21 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücüye 50 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı