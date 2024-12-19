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Alkolle Direksiyon Başında Yakalanan Sürücüden İlginç Savunmalar

Alkolle Direksiyon Başında Yakalanan Sürücüden İlginç Savunmalar
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Aksaray'da 2.20 promil alkolle direksiyon başına geçen sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı. Yakalanan sürücü, polis memurlarına ilginç savunmalar yaparak onlara tehditler savurdu.

Aksaray'da 2.20 promil alkolle direksiyon başına geçen ve polisten kaçarken kaza yapan sürücü polise ecel teri döktürdü. Kameralara yansıyan polisin alkollü sürücüyle imtihanına, sürücünün polis memurlarını valiye şikayet etme tehdidi damga vurdu.

Olay, Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye görevi ifa eden İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekibi şüphe üzerine 06 S 8000 plakalı Mercedes marka otomobile "dur" ihtarında bulundu. Frene basıp durmak yerine gaza basıp kaçmayı tercih eden sürücü akaryakıt istasyonunda bir araca çarparak kaçarken polis ekipleri de peşine takıldı. Aksaray-Ankara Karayoluna çıkan alkollü sürücü çok gitmeden tali yola döndüğü esnada önce kaldırıma, sonra da trafik levhasına çarparak kaza yaptı. Bu kez de araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücüsü, polis ekiplerinin anında müdahalesiyle çok kaçamadan yakalandı. Yakalanmasına rağmen polis ekiplerine ısrarla sürücünün kendisi olmadığını söyleyen sürücü S.A. ile polis arasında tam bir imtihan başladı.

"Terörist yakalasan bu muameleyi yapmazsın"

Polise güçlük çıkaran alkollü sürücü, memurlara karşı da olmayacak sözler sarf etti. Polis ekiplerinin görevini yapmasına tepki gösteren alkollü sürücü S.A., "Ne yaptık abi? Özür dilerim, terörist yakalasan bu muameleyi yapmazsın komiserimi özür dilerim. Ben sakinim, olabilir. Ben bir insana zarar vermedim, bir şey yapmadım" dedi. Ardından ısrarla arabayı kullanmadığını iddia eden alkollü sürücü kendi senaryosunu kendi yazıp polis memurlarına böyle okudu; "Ben arabayı kullanmıyorum. Kardeşim, arabayı ben kullanmıyorum. Ben gideceğim, beni durdurabileceğin bir kavram yok. Araç benim üzerime, adam alkollü kaçmış. Benim suç unsuru bir kavramım yok. Beni burada durduramazsın. Bu arkadaş arabayı vurdu, kaçtı gitti buradan. Ben burada kaldım. Ben bu arabayı kullanmıyordum. Birbirimizi yormayalım."

Memurları valiyle tehdit edip çocuk gibi azarladı

Sürekli olarak aracı kullanmadığını belirterek olay yerinden ayrılmak isteyen sürücü, polis ekiplerinin sabırlı mücadelesiyle önlenirken, uzun uğraşlar veren polis memurları tatlı dille çözemeyince sürücünün koluna girerek polis otosu başına götürdü. Polis memurlarına talimatlar yağdıran alkollü sürücü, polis ekiplerine bağırmayı sürdürünce polis otosunun kaputuna yatırılarak ters kelepçe takıldı. Ardından kaputtan kaldırılan sürücü bu kez de polis memurlarına, "Yarın sayın valime gittiğim zaman 'Bu hareketlerde bulunduk' dersiniz, bu kelimeleri de söylersiniz" diye valiyle tehdit etti. Polisin hala tatlı dille sürücüyü araca bindirmeye çalışmasına rağmen kendinden istenen kimliğe, "Lan ne yapacaksın kimliğimi sen benim" diye bağırarak cevap veren sürücü, araca bindikten sonra da polis memurlarını azarlayarak, "Kapat lan, çok konuşma kapat" dedi.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada muayeneden geçirilen sürücünün yapılan kan testinde 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken araç çekici marifetiyle otoparka kaldırıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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