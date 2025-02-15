Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ankara'da 1'i kadın 2 şüpheli, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını zorla evde alıkoydu. Kadını acımasızca darbeden şüpheliler, dehşet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ACIMASIZCA DARBEDİP SELFİE ÇEKTİLER

Görüntülerde; şüphelilerin ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladıkları kadına çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları ve hakaret ettikleri görüldü. Kadın şüpheli ise darbedilen kadınla selfie çekildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Sosyal medyada 13 Şubat'ta yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını darbeden 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Darbedilen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.