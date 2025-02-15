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Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

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Ankara'da zorla alıkoydukları kadını elleri ve ayaklarını bağlayıp çeşitli cisimlerle acımasızca darbedip şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli yakalandı. Darbettikleri kadınla selfie de çekilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ankara'da 1'i kadın 2 şüpheli, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını zorla evde alıkoydu. Kadını acımasızca darbeden şüpheliler, dehşet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ACIMASIZCA DARBEDİP SELFİE ÇEKTİLER

Görüntülerde; şüphelilerin ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladıkları kadına çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları ve hakaret ettikleri görüldü. Kadın şüpheli ise darbedilen kadınla selfie çekildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Sosyal medyada 13 Şubat'ta yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını darbeden 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Darbedilen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBuğra Er:

An-KARA herseyıyle berbattt nallett

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Hirsiz ise dövün niye selfi çekiyorsunuz ahmaklar.Bu ülkede hırsızlık suç degilki

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Haber YorumlarıMurat Kara:

Bi zahmet ordan çıkmasınlar ikiside kadını ne hale getirmisler

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Awwk mezzzopotamya srungenlerı heryrde sorunlar ve bunu yapanlar muptezel aynı zamnada

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Haber YorumlarıMr Camel:

Kadının kadından başka düşmanı yoktur.. erkek dövseydi kadın hakları diye ortalığı yıkıyorlardı simdi ki döneme bakarsanız kadın kadına şiddet ve sosyal medyada paylaşım yapıyorlar artık gizlide yapmıyorlar

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Haber Yorumlarıİlyas Özel:

bunlarin aldığı nefes zarar atın kömür madenleri ne gün ışığı girmeden calissinlar

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