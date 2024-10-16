Üye Girişi
Haberler

Aleyna Ağgül'ü İntihara Sürükleyen İşadamına Müebbet Ceza Onandı

Aleyna Ağgül'ü İntihara Sürükleyen İşadamına Müebbet Ceza Onandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da 17 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün intiharında etkili olduğu gerekçesiyle yargılanan Gökhan Argın için Yargıtay tarafından verilen müebbet hapis cezası onandı. Aleyna, hayatına son vermeden önce bıraktığı notta Argın'ı suçlamıştı.

Iğdır'da üç yıl önce 17 yaşındaki Aleyna Ağgül'ü intihara sürükleyen işadamı Gökhan Argın için müebbet cezası Yargıtay tarafından onandı.

Iğdır'da apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın'a verilen müebbet hapis cezasına avukatların yaptığı itiraz reddedilmişti. Erzurum Bölge İstinaf Mahkemesinde 'tutukluluğun devamı' kararı çıkmış dosya Yargıtay'a taşınmıştı. Yargıtay, Gökhan Argın hakkında verilen müebbet hapis cezasını onadı. Aleyna Ağgül'ün erkek arkadaşının babası olan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Argın, Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme" suçundan müebbet, "Kasten yaralama" ve "Şantaj" suçlarından ise 2 yıl 4 ay hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi verilen cezayı oyçokluğuyla onadı. Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de "Ölümümün tek sebebi Gökhan Argın'dır. Gökhan bir tecavüzcü" yazılı bir not bırakarak yaşadığı apartman katından atlayarak hayatını kaybetmişti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aleyna Ağgül Politika Yargıtay 3-sayfa Hukuk Ceza Suç

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

 Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı

Rojin'in ön otopsi raporu çıktı
Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

Kamuya binlerce personel alımı yapılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Deprem merkez üssü neresi? Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem ne zaman, nerede oldu? Deprem hissedildi mi? 01 nerenin plakası? 01 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? PEGASUS KAMPANYA Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Biletler ne kadar? A101 17 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? 68 nerenin plakası? 68 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Down sendromlu çocuk bebeği camdan attı! Olay nasıl oldu? AÖL sınav tarihleri 2024: Açık lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav takvimi 28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Nevra Serezli kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.