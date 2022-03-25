Alevlere telsim olan ev kullanılmaz hale geldi

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Cici köyünde İsa Kara'ya ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Cide itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evde büyük oranda hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa