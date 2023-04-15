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Alev alev yanan otomobil hurda yığınına döndü

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alev topuna dönen otomobil hurda yığınına döndü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alev topuna dönen otomobil hurda yığınına döndü.

Yangın, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü 41 ADE 307 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken araçtan dumanlar yükseldiğini fark etti. Sürücü araçtan çıkarken, kısa sürede otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yanan otomobili söndürdü. Araç küle dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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