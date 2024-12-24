Aldatılan kadının intikamı acı oldu! Eski sevgilisinin cinsel organını kesti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Muzaffarnagar kentinde 8 yıldır birlikte olan çift ayrılma kararı aldı. Adamın başka bir kadınla evlenmek istediğini öğrenen kadın dehşet saçtı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN CİNSEL ORGANINI KESTİ

Kadın, eski sevgilisiyle otelde bir buluşma ayarladı. İkili burada tartışmaya başladı. Kadın, yanında getirdiği bıçakla eski erkek arkadaşının cinsel organını kesti. Daha sonra bileklerini kesmeye çalıştı.

KADIN GÖZALTINDA

Kadın, vahşetin ardından gözaltına alındı. Sivil Hatlar Polis Merkezi Amiri Ashutosh, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı adamın durumunun ağır olduğunu belirterek, tedavi altına alındığını söyledi.

"GÖRÜŞME SIRASINDA SİNİRLENDİM"

21 yaşındaki kadının emniyetteki ifadesinde, "Bundan dolayı üzgündüm, bu yüzden onunla son kez görüşmek istedim ve o da kabul etti. Görüşme sırasında sinirlendim ve onun özel bölgelerine saldırdım. Daha sonra da kendime zarar vermeye çalıştım." dediği öğrenildi.