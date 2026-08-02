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Alçılı koluyla kullandığı motosikletle kaza yaptı

Alçılı koluyla kullandığı motosikletle kaza yaptı
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Tokat’ta alçılı koluyla motosiklet kullanan sürücü, otomobile çarparak kazaya neden oldu.

Tokat'ta alçılı koluyla motosiklet kullanan sürücü, otomobile çarparak kazaya neden oldu.

Kaza, Topçam Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.B. idaresindeki 60 AB 178 plakalı motosiklet, karşı şeride geçerek S.A. yönetimindeki 60 ADS 543 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü A.B., ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası omzunun çıktığı öğrenilen yaralının kolu alçılı halde motosiklet kullandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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