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Manisa'da bin 803 sentetik ecza hap ele geçirildi

Manisa'da bin 803 sentetik ecza hap ele geçirildi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 803 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 803 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Yeni Mahalle'de durdurdukları A.A'nın (36) kullandığı motosiklette arama yaptı. Aramada 32 kutu içerisinde bin 803 sentetik ecza hapı bulundu. Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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