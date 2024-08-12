Alaşehir'de orman yangını
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi mevkiinde saat 12.33'de çıkan orman yangını devam ederken, bölgede İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi, yangını kontrol altına almak için aralıksız mücadelesini sürdürüyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede orman ekiplerinin dışında itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. - MANİSA