Haberler

Alara çayında kaybolan genç için arama çalışmaları 16'ıncı gününde devam ediyor

Alara çayında kaybolan genç için arama çalışmaları 16'ıncı gününde devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nda 12 Haziran'da yüzerken kaybolan Ahmet Polat'ı arama çalışmaları 16. gününde jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin katılımıyla devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Alara Çayı'nda kaybolan genci arama çalışmaları 16'ıncı gününde de devam ediyor.

Manavgat'ın Karakaya Mahallesi'nde bulunan Alara Çayı'na 12 Haziran'da yüzmek amacıyla girdikten sonra kaybolan Ahmet Polat'ın (26) bulunması için aynı gün geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kayıp gence ulaşabilmek için bölgede sürdürülen çalışmaların 16'ıncı gününde çok sayıda ekip destek veriyor. Arama faaliyetlerinde Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı 2 asayiş timi, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Komando Timi, İl Jandarma Komutanlığı arama köpek unsurları, AFAD ve UMKE ekibi,Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıç ekipleri görev alıyor.

Ekipler, Alara Çayı ve çevresinde hem su altında hem de karadan arama faaliyetlerini sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Avrupa resmen kavruluyor! Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı

Avrupa'da işler çığırından çıkıyor! Herkes aynı ürün için mağazalarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı, otel savaş alanına döndü

Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı
Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu

Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu