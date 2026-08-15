Haberler

Alaplı'da Beton Mikseri Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Alaplı'da Beton Mikseri Şarampole Uçtu: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde virajı alamayarak şarampole uçan beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde virajı alamayarak şarampole uçan beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Kavakderesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın M.Ş idaresindeki 67 AEY 860 plakalı beton mikseri, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve şarampole uçtu.

Kazada araç içerisinde yaralanan sürücü Şahinler, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, beton mikserinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

En mutlu günleri kana bulandı! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu

Ülkeyi şoke eden saldırı! Polis her adreste cansız bedenler buldu
12 yaşındaki Eyüp Can'ın pasajdaki şüpheli ölümünde yeni gelişme: Görüntüler dosyaya girdi

Eyüp Can'ın pasajdaki şüpheli ölümü! Yeni görüntüler dosyada
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk

Bu görüntüyü Türkeş'in kızına sorduk