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Alaplı'da zincirleme kaza; Motosikletteki 2 kişi yaralandı

Alaplı'da zincirleme kaza; Motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı ilçesi Temel Yazgan Sokak ile Çayboyu Sokak kavşağında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 67 AEB 889 plakalı motosiklet, Yalı Caddesi üzerinden seyir halindeyken kavşakta 34 HTT 738 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, daha sonra park halindeki 67 AEG 035 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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