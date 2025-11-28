Haberler

Alanya'da Yolcu Otobüsü Tırla Çarpıştı: 7 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, tırla çarpıştı. Kazada otobüs şoförü, muavin ve 5 yolcu yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tırla çarpıştığı kazada otobüs şoförü, muavin ve 5 yolcu yaralandı.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Alanya'nın Kargıcak Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden gelen R.Y'nin kullandığı 07 AG 383 plakalı şehirlerarası otobüs, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden 31 PBH 59 plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü R.Y, muavin B.Ö ve yolculardan C.I, M.U.A ve Y.N.A yaralandı. Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
