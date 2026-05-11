Alanya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde D-400 kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki yaya Mahmut Nadir Dede, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaza, dün gece saat 23.20 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K. (27) idaresindeki 07 ADH 141 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Nadir Dede'ye (27) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Dede'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahmut Nadir Dede'nin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Sürücü K.K. ile ilgili işlem başlatılırken, kazayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
