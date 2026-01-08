Haberler

Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Alanya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 120 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Alanya ilçesinde operasyon düzenlendi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, B.A. isimli şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 120 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 2 adet Lyrica sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
