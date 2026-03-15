Alanya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri sürüyor.

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Oba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G idaresindeki 07 AGR 441 plakalı Hyundai marka otomobil ile F.Ç yönetimindeki 23 FC 370 plakalı Wolkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler F.Ç, A.G ile araçta yolcu olarak bulunan R.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarına ilişkin raporların takip edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
