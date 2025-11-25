Alanya'da fırtına inşaat korkuluklarını uçurdu, park halindeki araca zarar verdi

Meteorolojinin, Antalya'nın doğu ilçeleri için yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından Alanya'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, bir inşaat alanındaki demir korkuluklarını yerinden söktü. Rüzgarın savurduğu korkuluklar, park halindeki aracın üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı.

Olay, gece saatlerinde Alanya'nın Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Fırtınanın etkisiyle yerinden çıkan demir korkuluk, cadde kenarında park edilen Hyundai marka otomobilin üzerine düşerek araçta hasar oluşturdu. Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

Araç sahibi, sabah saatlerinde hasarı görünce durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine polis ve zabıta ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. - ANTALYA