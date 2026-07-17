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Alanya'da firari hükümlü jandarma denetiminde yakalandı

Alanya'da firari hükümlü jandarma denetiminde yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletli jandarma timlerinin denetimlerinde, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.G. (50) yakalanarak tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletli jandarma timlerinin gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimlerinde, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde görev yapan Motosikletli Asayiş Timleri, sorumluluk bölgelerinde asayiş ve trafik denetimlerini sürdürdü. Ekiplerin gerçekleştirdiği uygulama sırasında durdurulan bir kişinin yapılan 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Kimlik tespitinde S.G. (50) olduğu öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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