Alanya'da Mahsur Kalan Dağ Keçisi Kurtarıldı

Alanya'da Mahsur Kalan Dağ Keçisi Kurtarıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan dağ keçisi, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonuyla güvenli bir şekilde kurtarılarak doğasına salındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Kalesi kayalık bölgesinde mahsur kalan bir dağ keçisi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Alanya Kalesi'nin kayalık bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Alanya Kalesi önlerindeki sarp kayalıklarda mahsur kalan dağ keçisi için bölgeye intikal etti. Zorlu arazi durumlarına rağmen yürütülen titiz ve dikkatli çalışma sonucu keçi bulunduğu yerden güvenli bir şekilde kurtarıldı. Mahsur kaldığı alandan alınan dağ keçisi, ekipler tarafından doğal yaşam alanına salınarak tekrar özgürlüğüne kavuşturuldu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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