Alanya'da kamyon şarampole devrildi sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Alanya'ya bağlı Yenice Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BAY 124 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyon sürücüsü 48 yaşındaki Erol Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

