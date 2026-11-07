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Alanya'da hafif ticari aracın motorunda çıkan yangın söndürüldü, araçta hasar oluştu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Gedevet Yaylası yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükseldi ve çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesi Gedevet Yaylası yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Uzunöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 VE 789 plakalı Citroen marka hafif ticari aracın sürücüsü, Gedevet Yaylası'na doğru seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Aracı müsait bir alana çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında hafif ticari araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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