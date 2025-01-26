Üye Girişi
Haberler
İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

Ateşkesin bitmesiyle İsrail'den kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında

Yangın vicdansızları için hesap vakti! Kıskıvrak yakalandılar
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Alanya'da Elektrikli Sobadan Yangın: Aile İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Alanya'da Elektrikli Sobadan Yangın: Aile İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrikli sobadan çıkan yangında, evde mahsur kalan aile itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrikli sobadan çıkan yangında, evde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile aşağıya indirdi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Mesut Caddesi 27. Sokakta bulunan 5 katlı binanın 3. Katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 kişilik bir ailenin ikamet ettiği evde elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın sırasında evde yaşayan kişilerin çılığı üzerine çevredeki vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan aile üyelerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı. Yangında can kaybı yaşanmazken, binada 2 dairede yangından dolayı maddi hasar meydana geldi.

Yangına tanık olan Sinan Uyanık isimli kişi "Sabah uyandım ekmek almaya gittim. Bağrış sesleri duydum. 2 kız çocuğu bağırıyordu. Evime girdim dumanları gördüm. Koşarak gittim 2. kat yanıyordu. İtfaiye ekipleri müdahale edip söndürdüler. Maddi hasar var" dedi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yayında anlattığı Sergen Yalçın anısı Semih Şentürk'ün başını yaktı
img

30 bin liraya oda satan otel sahibinin aylık geliri bakın ne kadarmış
img

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor

Herkes bu hareketini konuşuyor
Sergen Yalçın anısı yorumcu Semih Şentürk'ün başını yaktı

Yayında anlattığı Sergen Yalçın anısı Semih Şentürk'ün başını yaktı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Geceliği 30 bin liraya oda satan Halit Ergül'ün aylık geliri 100 bin liraymış

30 bin liraya oda satan otel sahibinin aylık geliri bakın ne kadarmış

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.