Haberler

Alanya'da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 7 yaralı, 4 gözaltı

Alanya'da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 7 yaralı, 4 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasındaki alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler, Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta

TMSF 24 yıllık bankayı satışa çıkardı, ihale 17 Şubat'ta
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi