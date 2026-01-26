Alanya'da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 7 yaralı, 4 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheliler, Hacet Mahallesi'nde durdurularak gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA