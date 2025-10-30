Alanya'da Banyoda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin banyosunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Yalçın Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banyoda başlayan yangını fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA