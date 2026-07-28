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Ayakkabı ve Döviz Hırsızları Tutuklandı

Ayakkabı ve Döviz Hırsızları Tutuklandı
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Antalya’da ayakkabı mağazasından ayakkabı ve döviz çalan 2 şüpheli, kameradan tespit edilip yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da ayakkabı mağazasından ayakkabı ve döviz çalan 2 şüpheli, kameradan tespit edilip yakalanarak tutuklandı.

Olay, Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi Söğüt Caddesi Aktaş İş Hanı'ndaki bir ayakkabı mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi M.V., mağazaya geldiğinde bin 550 TL değerindeki 2 çift ayakkabı ile kasadaki 500 euronun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen iş yeri sahibi, mağazaya giren iki erkek şahsı tespit ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını N.A.Y. (23) ile T.A.'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. Çarşı merkezinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan N.A.Y. ve T.A. hırsızlık suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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