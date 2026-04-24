Alanya'da 17 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Kestel Mahallesi Dim Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 BYN 568 plakalı motosikleti kullanan Berkay Başkan (17) kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Berkay Başkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklette yolcu olarak bulunan M.K. (16) ise yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı