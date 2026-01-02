Haberler

Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Güncelleme:
Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında küçük çapta patlamalar yaşanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Yeşiltepe Sanayi Sitesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında küçük çapta patlamalar yaşandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışamalarının sürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

500

