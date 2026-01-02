Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Yangın, Yeşiltepe Sanayi Sitesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan yangında küçük çapta patlamalar yaşandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışamalarının sürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
