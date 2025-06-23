Akyurt'ta Trafik Kazası: Bir Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Akyurt'ta Trafik Kazası: Bir Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde dönüş sırasında meydana gelen trafik kazasında bir araç ağır hasar aldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, bir sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen kazada bir araç ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan Hilal Caddesi ile Nurettin Cankurtaran Caddesi'ni birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dönüş sırasında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerden biri ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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