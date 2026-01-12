Ankara'da servis aracı yan yattı: 7 yaralı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir servis aracının yan yatması sonucu 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza, saat 18.45 sıralarında Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan servis aracı yan yattı. Kazada serviste bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
