Ankara'da servis aracı yan yattı: 7 yaralı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir servis aracının yan yatması sonucu 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde servis aracının yan yatması sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan servis aracı yan yattı. Kazada serviste bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

