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Akyurt'ta park halindeki araçlara çarpan sürücü kaçtı

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde park halindeki bir sürücünün otomobili ile park halindeki araçlara çarpıp kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası polis çalışma başlattı.

Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı...O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde park halindeki bir sürücünün otomobili ile park halindeki araçlara çarpıp kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi

Akyurt ilçesi 9 Mayıs 90 Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir iş yerinin önündeki park halindeki araçlara bir sürücü otomobili ile çarparak kaçtı. Araçlarda hasar meydana gelirken polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Polisin tespit ettiği sürücünün araçlardaki hasarı karşılayacağını söylemesi üzerine karşılıklı olarak tarafların anlaştığı öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Akyurt Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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