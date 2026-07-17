Aksu'da karaya çekili teknedeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde, karaya çekili vaziyetteki bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde, güreş sahasının yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında karaya çekili vaziyetteki tekne kısa sürede alevlere teslim oldu. Yükselen yoğun dumanı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında teknede maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı