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Akşehir Polisi sahte içki imalatına geçit vermedi

Akşehir Polisi sahte içki imalatına geçit vermedi
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış sahte el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli N.D. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış sahte el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, el yapımı ve sahte alkollü içki üretimi ile bu ürünlerin ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli N.D.'nin evinde ve aracında arama gerçekleştirildi. Aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen pet şişeler ve bidonlar içerisinde sahte el yapımı kaçak alkollü içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte alkollü içkilere el koyan ekipler, şüpheli N.D. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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