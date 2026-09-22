Aksaray Yeşilova'da tarlaya uçan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile tarlaya uçan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aksaray'dan Yeşilova beldesi istikametine seyreden Fatih D. (25) yönetimindeki 68 AEF 805 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya düştü. Kazada takla atarak ters dönen araçtaki sürücü yaralanırken, diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Fatih D., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı