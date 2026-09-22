Haberler

Aksaray Yeşilova'da tarlaya uçan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray Yeşilova'da tarlaya uçan otomobil takla attı, sürücü yaralandı
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaza, Aksaray Yeşilova beldesi yolunda meydana geldi; sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçarak takla attı ve ters döndü. Yaralanan sürücü, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı; durumunun ağır olduğu öğrenildi, inceleme başlatıldı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile tarlaya uçan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aksaray'dan Yeşilova beldesi istikametine seyreden Fatih D. (25) yönetimindeki 68 AEF 805 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya düştü. Kazada takla atarak ters dönen araçtaki sürücü yaralanırken, diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Fatih D., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında

Süper Lig deviyle görüşmelere başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli'de sağanak su baskınlarına yol açtı! Valilik uyardı: Yağış çarşamba akşamına kadar sürecek

Su baskınları başladı! Valilik yağışın biteceği günü açıkladı
Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu! 'Sanmışlardı ki tevazu, oysa çok rahatsızlar'

Şara koltuğu bırakıp sandalyeye oturdu! Esprisi bomba
Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada

İki kadının hırsızlık anı kamerada! Tam 325 bin lira
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış

Okul saldırısında şoke eden ayrıntı: O esnada güvenlik görevlisi...
BM Genel Sekreteri Guterres'ten veda konuşması! Ayakta alkışlandı

Veda konuşması dakikalarca ayakta alkışlandı
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada

4 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Tedesco'dan sürpriz karar! Geri dönüyor

Tedesco'dan sürpriz karar! Geri dönüyor