Haberler

Milli maçta kalp krizi geçiren kameraman hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da Türkiye-Macaristan hentbol maçında kameramanlık yapan reklam ajansı sahibi Harun Koç, maç öncesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri acil müdahale etti ancak Koç kurtarılamadı.

Aksaray'da oynanan Türkiye-Macaristan hentbol milli maçında kameraman olarak görev yapan reklam ajansı sahibi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Aksaray Spor Salonu A Milli Kadın Hentbol Takımı ile Macaristan maçında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir reklam ajansının sahibi olan Harun Koç maç çekimi için spor salonuna geldi. Maç başlamasına dakikalar kala kamera başında fenalaşan Harun Koç yere yığıldı. Durumu fark eden oyuncu ve saha yetkilileri durumu hemen salonda bulunan sağlık ekibine bildirdi. İlk müdahalesi salonda yapılan Koç ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

