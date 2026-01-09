Haberler

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu imal ve ticareti yapan iki şahsı yakalayarak çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. 31 ve 27 yaşındaki şüphelilerden biri tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon yapan jandarma ekipleri 2 şahsı çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı.

Operasyon, Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde müstakil bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi ekipleri, Sarıyahşi ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri 2 şahsı ve ikametini takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta boyunca teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda M.A.E. (31) ve T.Ö. (27) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette ve şahısların üzerinde yapılan aramada 8 adet sentetik ecza, 90 gram bonzai, 10 gam kubar esrar, 12 gram amfetamin hammaddesi, 7 adet extacy hap, 2 gram kokain, 100 ml aseton sıvısı ve 42 bin 600 TL nakit ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilirken, T.Ö. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, M.A.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

