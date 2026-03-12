Haberler

Aksaray'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Aksaray'da jandarma ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda 446 adet sentetik ecza hap ele geçirirken, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 446 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yapan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimliğini tesit ettikleri şahsın izini sürdü. Şüpheliyi ve kaldığı ikameti takibe alan jandarma ekipleri bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil elde etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 32 yaşındaki O.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evi ve üzerinde yapılan aramalarda 446 adet sentetik ecza hap ve suçtan elde edilen 8 bin 600 lira para ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
