Aksaray'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Aksaray - Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, devrilen aracın kabininde sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarparak yola devrilirken, kabin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray - Konya kara yolu Eşmekaya beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Batman'a dondurulmuş bağırsak götürmek için 68 BR 409 plakalı tır ile yola çıkan Rıza Er, Aksaray Konya kara yolu Eşmekaya mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır önce bariyerlere çarptı sonra yola devrildi. Kazada tır sürücüsü kabin altında kalırken kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kabin altında kalan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlatan AFAD ekipleri uzun süren çalışmanın sonucu sıkışan sürücüyü ölmüş olarak çıkardı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa





