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Aksaray'da Tartışma Kanlı Bitti: Yabancı Uyruklu Şahıs İki Gençte Bıçakla Yaraladı

Aksaray'da Tartışma Kanlı Bitti: Yabancı Uyruklu Şahıs İki Gençte Bıçakla Yaraladı
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Aksaray'ın Pınar Mahallesi'nde iki genç, yabancı uyruklu bir şahısla yaşadıkları tartışmanın ardından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, saldırgan ise kaçtı.

Aksaray'da gençler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yabancı uyruklu şahıs, 2 genci bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Pınar Mahallesi Kavurmacı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yaya olarak evlerine giden A.C. (17) ve arkadaşı İ.A. (18), yoldan geçen yabancı uyruklu S.B. isimli şahısla laf atma meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu S.B. isimli yabancı uyruklu şahıs belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak 2 genci kol ve bacaklarından bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların kavga seslerini duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçarak kayıplara karışan yabancı uyruklu şahsın peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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